Accord de gouvernement wallon – Feu vert de l’AG d’Ecolo; Bénédicte Linard, Céline Tellier et Philippe Henry ministres

Les militants d’Ecolo, réunis en assemblée générale à Namur, ont approuvé à une large majorité, jeudi en fin de soirée, la participation du parti aux gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), ouvrant la voie à une majorité arc-en-ciel. Un peu plus tard dans la soirée, ils ont également donné leur feu vert au casting ministériel proposé par leurs négociateurs.

Au gouvernement wallon, Céline Tellier, la secrétaire générale d’Inter-Environnement Wallonie sera ministre de l’Environnement et de la Nature tandis que Philippe Henri héritera du portefeuille de la Mobilité, du Climat et de l’Aménagement du territoire.

A la Fédération, Bénédicte Linard gérera la Petite enfance, la Culture et les Médias. Les ministres du nouveau gouvernement régional doivent prêter serment vendredi matin au Parlement de Wallonie.

Du côté du PS, Elio Di Rupo a décroché, pour la 3e fois, la ministre-présidence, Christie Morreale étant désignée vice-Présidente et ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des chances. Pierre-Yves Dermagne, lui, a récupéré le portefeuille des Pouvoirs locaux et du Logement.

Enfin au MR, Jean-Luc Crucke a confirmé sa désignation en tant que ministre wallon des Finances, du Budget, des Aéroports et des Sports. Les autres ministres libéraux ne sont toujours pas connus.

