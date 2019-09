Il y a tant à faire ce week-end

Du design à la découverte du patrimoine bruxellois, en passant par une soirée électro à l’Atomium ou des plongées dans les siècles passés, ce week-end sera particulièrement chargé au niveau des sorties.

Le patrimoine, lieu de tous les arts

Après la Wallonie, c’est au tour de Bruxelles de profiter de ses Journées du Patrimoine. L’événement a lieu ces 14 et 15 septembre, sous la thématique « Un lieu pour l’art ».

Ce sera l’occasion de mettre en valeur les théâtres, cinémas, salles de concerts ou de spectacles, musées, ateliers ou résidences d’artistes, académies, maisons de collectionneurs ou collections de sociétés de la région capitale.

Au volet animations, près d’une centaine d’activités sont inscrites au programme: promenades à pied ou à vélo, circuits en bus, expositions, etc. Les sculptures ornant les parcs et les espaces publics, les fresques BD et le StreetArt témoigneront que l’art est partout dans la ville.

Le Sablon en mode design

Le Sablon sera pris d’assaut du 13 au 15 septembre par les amateurs de design pour la deuxième édition du Sablon Design Market. Ce quartier de Bruxelles, repère depuis plusieurs décennies des antiquaires et collectionneurs, accueille en effet une trentaine d’exposants qui vendront mobilier et objets en tout genre et à tous les prix.

« Qu’il s’agisse des exposants, des galeristes de renoms ou des marchands choisis, nous veillons à l’éclectisme de l’offre afin de proposer une palette de marchandises très diversifiées », explique Mounir Glaoui, l’un des organisateurs.

Médiéval ou renaissance?

Ce week-end sera l’occasion de plonger corps et âmes dans les siècles passés. Le tout sera de choisir son époque. Ainsi, l’abbaye de Villers-la-Ville organise, ces 14 et septembre, son ‘Festival Ombres & Lumières’. Le public se retrouvera immergé en plein Moyen Age au milieu des bâtisseurs et dans des constructions d’époque. Le programme sera éclectique avec notamment des spectacles, un tournoi d’archerie, des contes interactifs, des spectacles de magie, etc.

Mais si vous êtes plutôt ‘renaissance’, rendez-vous vous est alors donné à la Maison d’Erasme à Anderlecht ce week-end. La fête proposera des animations entièrement gratuites, qui réuniront musique et artisanat, en passant par l’histoire, les jeux d’adresse et la gastronomie.

Danser à l’Atomium

La deuxième édition de l’ »Atomium Electronic Festival » aura lieu ce 14 septembre de 14h à 2h et constituera la clôture du calendrier des événements de l’été organisés autour de ce symbole de l’innovation. L’accès sera gratuit. Lors de la première édition, quelque 4.000 personnes avaient participé à cette fête et dansé au pied de l’Atomium, selon les organisateurs.

Cet événement est destiné à promouvoir la culture contemporaine auprès du plus grand nombre et cela précisément dans un édifice qui voulait représenter la modernité.

La sélection des artistes (A. Brehme, Neila, Kafim, Phara, Efdemin, Marco Shuttle) a été effectuée par le collectif « Deep of House » en charge des activités du club underground temporaire «C12» logé sous la Gare Centrale à Bruxelles

Une zone « food trucks » ainsi que diverses animations et installations, tels le « Panoramic Selfie », l’œuvre multi-facette d’Arik Leroy, mais aussi la visite du « ADAM-Brussels Design Museum » et de l’Atomium lui-même, font également partie du projet.