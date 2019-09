Elio Di Rupo devient ministre-président wallon

Le PS a annoncé qu’il proposera au Parlement de Wallonie le nom de son actuel président Elio Di Rupo comme futur ministre-président wallon.

Les congrès de participation du PS, du MR et d’Ecolo ont acté la naissance du nouveau gouvernement wallon. Elio Di Rupo sera ministre-président wallon, et Pierre-Yves Jeholet dirigera la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au gouvernement wallon, le MR pourra compter sur Willy Borsus, Valerie De Bue, et Jean-Luc Crucke. Le PS comptera, en plus d’Elio Di Rupo, Christie Morraele et Pierre-Yves Dermagne. Enfin, les écologistes compteront deux ministres, avec Philippe Henry et Celine Tellier.