Un ressortissant irakien, retranché en haut d’une grue à Mons, est descendu

Les pompiers et la police de Mons ont été mobilisés depuis jeudi matin après qu’un homme se soit retranché en haut d’une grue à Mons. L’homme, d’origine irakienne, a perdu la garde de ses enfants. L’homme est finalement descendu par ses propres moyens vers 21h15, a indiqué la police de Mons. Un homme est monté en haut de la grue de chantier à la rue Achille Legrand à Mons jeudi en milieu de matinée. « Les pompiers et la police ont dressé un périmètre de sécurité », a précisé Marie Meunier, présidente du CPAS de Mons. « L’homme n’est pas bénéficiaire à Mons, contrairement à son ex-compagne. Il a perdu la garde de ses enfants mercredi et il pense à tort que c’est à cause du CPAS. Il a indiqué qu’il ne descendrait pas tant qu’il n’aura pas vu ses enfants ».

La police a indiqué dans la soirée dans un communiqué que l’individu avait été interpellé par les policiers montois. « Après plusieurs heures de négociation, entamées par des spécialistes de la Police Fédérale dans le courant de l’après-midi, l’intéressé a finalement décidé de descendre de son propre chef jeudi soir à 21h15. Il a directement été interpellé par nos équipes restées sur place en observation discrète », a indiqué le commissaire Philippe Borza, de la zone de police de Mons, précisant que l’interpellation s’était déroulée sans incident.

L’intéressé a été privé de liberté et le Parquet a été avisé de l’interpellation. La zone de police devait procéder à son audition afin de connaître les raisons exactes de son geste. Les services sociaux de la ville de Mons devraient, au besoin être mobilisés.

Source: Belga