Russie: des dizaines de perquisitions contre des soutiens de l’opposant Navalny

La police russe a procédé jeudi à des dizaines de perquisitions à travers le pays contre des collaborateurs de l’opposant au Kremlin Alexeï Navalny, impliqué cet été dans un vaste mouvement de contestation électorale, ont indiqué des militants. « Il y a déjà plus de 29 villes dans la liste (des perquisitions) et plus de 80 adresses », a affirmé Leonid Volkov, l’un des alliés de M. Navalny, sur son compte Twitter. « Cela ne touche pas seulement les appartements des coordinateurs et les bureaux, mais aussi les domiciles des collaborateurs et des bénévoles actifs », a-t-il précisé, ajoutant que la police était notamment intervenue dans les villes de Nijni Novgorod, Vladivostok, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk ou encore à Saint-Pétersbourg.

Selon cette source, les fouilles sont toutes liées à une enquête pour « blanchiment d’argent » visant l’organisation anticorruption de M. Navalny et lancée début août, alors que Moscou était secoué par des manifestations contre l’exclusion de candidats d’opposition à un scrutin local.

source: Belga