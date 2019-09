Rory McIlroy joueur de l’année sur le circuit américain PGA pour la troisième fois

Rory McIlroy, 30 ans, a été élu joueur de l’année PGA de golf, suite au vote des joueurs du circuit américain, ont annoncé les organisateurs. Le Nord-Irlandais est ainsi récompensé du prix Jack Nicklaus pour la troisième fois de sa carrière après 2012 et 2014. McIlroy, 30 ans, a terminé cette saison en tête de la FedExCup pour la deuxième fois, après 2016, devenant seulement le deuxième joueur de l’histoire (avec Tiger Woods) a remporté cette série plus d’une fois et il est le premier à enchainer le Player Championship et la FedExCup (rapportant 15 millions de dollars) la même saison.

Vainqueur donc de son premier Players Championship en mars, il a aussi gagné l’Open du Canada cet été et le Tour Championship en août. Le numéro deux mondial devance Brooks Koepka, pourtant vainqueur de l’USPGA et numéro un mondial, ainsi que Matt Kuchar et Xander Schauffele.

Quatre fois vainqueur d’un tournoi Majeur, Rory McIlroy remporte également le Byron Nelson Trophy, récompensant la meilleure moyenne de score de la saison (69,05).

Le Sud-Coréen Sungjae Im, 21 ans, est lui honoré du trophée Arnold Palmer comme rookie de l’année. Il est le seul débutant à s’être qualifié à la finale à trente joueurs d’Atlanta, terminant l’année à la 19e place de la FedExCup.

Les joueurs ayant disputé 15 tournois de la FedExCup étaient invités à s’exprimer dans un vote qui s’est achevé le 6 septembre.

Source: Belga