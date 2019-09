Des mesures de sécurité supplémentaires pour Bruges-Galatasaray

La police de Bruges se prépare au match de Ligue des Champions entre les Blauw en Zwart et Galatasaray, mercredi au stade Jan Breydel. Les forces de l’ordre n’ont pas oublié le dernier passage des Stambouliotes dans la Venise du Nord en 2002. Les 600 policiers mobilisés n’avaient pas été en mesure d’empêcher les supporters locaux de s’en prendre violemment à leurs homologues turcs. Les Brugeois entament mercredi la campagne de Ligue des Champions par leur match le plus abordable sur papier. Outre Galatasaray, les hommes de Philippe Clément ont hérité du Real Madrid et du PSG.

Cette première rencontre est classée à risque par la police.

Les verres seront dès lors interdits dans les cafés du centre-ville et autour du stade dès 10h00, et jusqu’au jeudi à 7h00. Seuls les récipients incassables seront autorisés. Les supermarchés et autres commerces de proximité n’auront pas le droit de vendre des bouteilles en verre. Les exploitants de cafés ont en outre reçu une série de recommandations en matière de sécurité.

Les sociétés de taxis et de transport en commun devront elles veiller à ne pas mélanger les supporters des deux camps sur le chemin du stade.

La présence policière sera renforcée en ville, où les agents procéderont à des contrôles inopinés.

Source: Belga