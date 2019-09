Accord de gouvernement wallon – Pour la FGTB wallonne, l’accord de gouvernement « ne reflète pas le vote des citoyens »

La déclaration de politique régionale issue des négociations entre le PS, le MR et Ecolo en vue de la formation des prochains gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) « ne reflète pas le vote des citoyens », a estimé jeudi Thierry Bodson, le secrétaire général de l’interrégionale wallonne de la FGTB. « Est-ce que l’on va vers une autre forme de concertation qui laisse davantage de place aux travailleurs? Et est-ce que le message des électeurs a été entendu? Je pense que la réponse est plutôt non même si l’honnêteté intellectuelle nous oblige à dire que le texte, dans son ensemble, ne mérite pas d’être flingué », a-t-il expliqué.

Malgré quelques « grosses déceptions », en matière de logements notamment, et en dépit de l’absence de contacts avec les formateurs durant les négociations qui ont finalement abouti à la constitution d’une majorité arc-en-ciel, une série des revendications syndicales, dont celle portant sur la situation des publics très éloignés du marché du travail, y sont en effet reprises, a justifié le patron de la FGTB wallonne.

« Notre première priorité, c’est de vérifier que le futur gouvernement va bien changer radicalement de cap et renouer avec une réelle concertation de tous les acteurs régionaux alors que l’on sort de 2 ans de législature au cours desquelles la majorité a surtout fortement érigé les Wallons les uns contre les autres », a ajouté Thierry Bodson.

Or, si la déclaration de politique régionale, dans son introduction, parle bien ‘de rendre des forces à la concertation’, « on voit que dans la mise en place des politiques, il y a une volonté de ‘bypasser’ les syndicats et en tous cas le niveau intersectoriel », ce qui correspond à une « vision de droite » des négociations sociales, a-t-il poursuivi.

Source: Belga