Poelvoorde et Waseige Commandeurs du Mérite wallon

L’acteur Benoît Poelvoorde et l’entraîneur de football Robert Waseige, décédé en juillet dernier, ont été faits Commandeurs du Mérite wallon. Il s’agit du rang le plus élevé de cette distinction remise par le gouvernement wallon depuis 2011 à l’occasion des Fêtes de Wallonie.

Benoît Poelvoorde n’avait encore jamais été décoré par la Wallonie. Il a accueilli cette récompense avec le franc-parler et l’humour qu’on lui connaît.

« Je suis extrêmement fier, car je suis wallon jusqu’au bout des ongles. Me faisant porte-parole de ma maman que j’ai vue juste avant de venir, je tiens tout de même à dire qu’il y a trop de travaux à Namur », a-t-il lancé tout sourire aux ministres présents.

« Elle ne comprend rien non plus à cette passerelle blanche que vous êtes en train de construire ici devant », a-t-il ajouté, en référence à l’Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne qui doit relier Jambes au Grognon.

Robert Waseige a lui été décoré à titre posthume. Les orateurs ont notamment évoqué ce qu’il apporté à la Wallonie et plus largement à la Belgique lorsqu’il fut entraîneur du Standard de Liège et de l’équipe nationale. Ce sont ses enfants et sa veuve qui l’ont représenté. Cette dernière est apparue très émue et en larmes au moment de remercier l’assemblée.

Dix-sept autres personnalités

Les autres personnalités célébrées par le gouvernement wallon ont été hiérarchiquement élevées aux rangs de Chevaliers, Officiers et Médaillés. La jeunesse a notamment été mise en avant au travers de la militante pour le climat Adélaïde Charlier (Médaillée), du chef d’orchestre et pianiste Ayrton Desimpelaere (Médaillé), de l’athlète Elise Vanderelst (Médaillée) et de Jules Frerotte (Médaillé), qui a sauvé une mère et ses enfants bloqués dans leur voiture sur un passage à niveau à Jambes.

Parmi les personnalités saluées, figurent aussi la triathlète Hélène Vander Massen (Chevalière), la basketteuse Marjorie Carpréaux (Officière) et les Waterloo Ducks (Officiers), vainqueurs de l’Euro Hockey League. Le journaliste de la RTBF Michel Lecomte (Officier) et la gagnante de l’émission Koh Lanta Maud Michotte (Médaillée) ont également été honorés.

La liste est complétée par les professeurs universitaires retraités Michel Mercier (Chevalier) et Manfred Peters (Officier), ainsi que la galeriste Nadja Vilenne (Chevalière).

On y trouve enfin les chefs d’entreprise Hugues Bultot, José Castillo (UniverCelles, Chevaliers), Christian Lange (Glutton, Officier, Michel Wanty (Wanty, Officier), Pierre Gobron (Lupulus, Officier) et Jean-Jacques Cloquet (Pairi Daiza et anciennement Charleroi Airport, Officier).