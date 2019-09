Une nouvelle « astuce beauté » a fait son apparition sur les réseaux sociaux et inquiète les experts : les lèvres collées sous le nez… à la glu.

Comment obtenir des lèvres pulpeuses quand on n’a pas la possibilité de s’offrir une séance de botox ? Un tutoriel propose une solution originale pour répondre à cette question. Diffusé par une certaine @chloehammock4 sur Tik Tok, il a été vu des milliers de fois et repris par des tas d’autres internautes comme un « challenge » à relever.

Ce nouveau challenge, pour le moins étrange, consiste donc à se coller le haut de la lèvre supérieure sous le nez à la glu, pour un « effet lèvres pulpeuses garanti ».

Sur les réseaux sociaux, les tentatives se multiplient… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérience n’est pas concluante à chaque fois.

bruh i tried that bratz lip trend on tiktok bc everyone look cute doing but but uhhh …… pic.twitter.com/s1zWDfm3ka

there’s a trend on tik tok where girls put eyelash glue on their upper lip and stick their top lip to it to give them a lip injection type look and I tried it and pic.twitter.com/HYibcNgx4Y

— 𝔩𝔦𝔷𝔷𝔦𝔢 (@saddumbgirl) September 7, 2019