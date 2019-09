Kim Clijsters annonce son retour sur le circuit professionnel

Absente depuis 2012 du circuit professionnel, Kim Clijsters vient d’annoncer sur Facebook reprendre sa carrière.

Être maman et la meilleure joueuse de tennis possible. Voilà le défi que s’est lancé ce jeudi Kim Clijsters qui reviendra dès l’année prochaine sur le circuit WTA. « J’ai été une maman à temps plein ces sept dernières années. Et je l’adore, vraiment », explique-t-elle dans une vidéo publiée sur Facebook.

« Mais j’aimais aussi être une joueuse de tennis professionnelle. Et honnêtement, ce sentiment me manque. Donc, pourquoi est-ce que je n’essayerais pas d’être les deux? Est-ce que je pourrais être une maman aimante et la meilleure joueuse de tennis possible? C’est parti! »

Pour rappel, Kim Clijsters, 36 ans, avait déjà annoncé une première fois la fin de sa carrière en 2007 avant de revenir sur le circuit de 2009 à 2012. Durant ce come-back, elle avait notamment gagné deux fois l’US Open et une fois l’Open d’Australie.