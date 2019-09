Le bel hommage de Joaquin Phoenix à son frère décédé

Star du film « Joker », Joaquin Phoenix a rendu un bel hommage à son frère au Festival du Film International de Toronto.

Après avoir reçu le Lion d’or à la Mostra de Venise, le film « Joker » était de nouveau au centre de toutes les attentions au Festival du Film International de Toronto. L’occasion pour le festival de récompenser Joaquin Phoenix, qui joue le rôle du Joker, en lui remettant un prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. L’occasion, aussi, pour l’acteur de 44 ans de remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu durant sa carrière.

Parmi ses soutiens, Joaquin Pheonix a notamment évoqué sa famille, et plus particulièrement son frère décédé d’une overdose en 1993 (à 5’30). « Quand j’avais 15 ou 16 ans, mon frère River est rentré du travail avec une cassette VHS du film ‘Raging Bull’. Il m’a dit de m’asseoir et me l’a fait regarder. Le lendemain, il m’a réveillé pour me le faire regarder de nouveau. Et puis il m’a dit: ‘tu vas recommencer à jouer, c’est ce que tu vas faire’. Il ne me l’a pas demandé, il me l’a dit. Et je lui en suis redevable car être un acteur m’a donné une vie incroyable ».