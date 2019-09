Kev Adams revient sur les menaces de mort dont il est la cible

En promotion de son spectacle « Sois 10 ans », Kev Adams n’a pas hésité à parler des intimidations et des menaces de mort qu’il reçoit régulièrement.

Invité pour la première de la saison de l’émission web « Le QG » ce vendredi, Kev Adams est revenu sur les menaces de mort qu’il reçoit depuis des années dans un extrait publié par « Télé Loisirs ». « J’ai tout lu frère. J’ai lu des trucs… T’as pas idée. ‘On t’attend en bas de chez toi, on va te défoncer ta gueule’, ‘t’es qu’un connard’, ‘t’inquiète pas, on a tes dates de tournée, on t’attend’ (…). J’ai même reçu des photos de flingues ».

Avec le temps, l’humoriste explique avoir appris à se détacher de tout cela. « C’est dur de me toucher (…). Au bout d’un moment tu te dis c’est bon, j’ai appris à me détacher ». Cela ne l’empêche par contre pas de continuer à s’intéresser aux commentaires constructifs qu’il reçoit. « Quand quelqu’un me dit ‘cela ne m’a pas plus quand vous avez dit ça’, il n’est ni insultant, ni méchant. Donc oui, là je lis et je me dis que cette personne n’a peut-être pas complètement tort. On n’est pas des êtres parfaits. Parfois tu viens à la télévision et tu dis une connerie, cela arrive ».