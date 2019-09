Colère en Iran après le suicide d’une supportrice interdite de stade

Le décès, ce lundi 9 septembre, de Sahar Khodayari, 29 ans, a créé l’émoi en Iran. Cette supportrice de football s’était immolée par le feu 6 jours plus tôt car elle risquait 6 mois de prison. La raison ? S’être déguisée en homme pour pouvoir assister à un match de foot masculin.



Le 12 mars dernier, Sahar Khodayari s’était déguisée en homme pour pouvoir assister à un match de foot masculin, dans le stade iranien d’Azadi. Mais la supportrice a été repérée et a été placée en détention dans la prison de Qarchak, rapporte la chaîne France 24.

Selon une de ses amies, quelqu’un lui aurait annoncé qu’elle risquait 6 mois de prison pour son méfait. Sahar Khodayari aurait alors demandé à parler au juge mais on lui a répondu que ce dernier était en vacances. Elle s’est immolée par le feu en sortant du palais de justice.

Sahar a succombé à ses brûlures six jours plus tard. Sa mort a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Footballeurs, artistes et même politiciens ont exprimé leur colère.

Une footballeuse professionnelle, que l’on appellera Niloufar, a lancé un appel à la grève sur France 24. « Je suis si en colère, je n’arrive pas à parler. Je suis en colère contre les footballeurs qui gagnent des millions de dollars chaque année et ne font rien pour arrêter cette folie qui veut que les femmes soient interdites dans les stades lors de matchs masculins. Tout ce qu’ils font, c’est publier de légères critiques sur leurs comptes Instagram. Pourquoi ne font-ils pas grève ? Pourquoi est-ce qu’ils ne s’agenouillent pas comme les joueurs de football américains aux États-Unis ? », indique la footballeuse de 26 ans.

« L’Iran est le seul pays au monde dans lequel les femmes n’ont pas le droit d’assister aux matchs des hommes. Cela doit cesser, même si cela veut dire infliger des sanctions à la fédération iranienne de football et annuler des matchs. Je le dis en tant que footballeuse professionnelle. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une grève générale des footballeurs iraniens, hommes et femmes », a encore déclaré la jeune femme.

Sahar n’est pas la première femme à s’être déguisée en homme pour pouvoir assister à un match masculin. Mais par son suicide, elle devient le symbole de la lutte des supportrices iraniennes, et plus largement, de la lutte pour les droits des femmes dans un pays où ils sont toujours bafoués.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #BlueGirl (la fille bleue) est apparu en soutien à Sahar. Il fait référence aux couleurs de son équipe favorite, l’Esteghlal Téhéran.

@FIFAcom chiefs! If you do not immediately suspend the entire football of the Islamic Republic because of this great crime, you will be counted in the presence of humanity and history as a crime partner in these cases .#bluegirl #دختر_آبی#سحرخدایاری pic.twitter.com/JvmpcMrdFD

— سکولائیک❌ (@yekiroboti) September 10, 2019