Vincent Kompany blessé mais content et ému pour son jubilé avec Manchester City

Vincent Kompany n’a pas pu participer à son jubilé avec Manchester City mercredi soir à l’Ethiad Stadium de Manchester en raison d’une légère blessure aux ischio-jambiers. Cela n’a pas empêché le Diable Rouge d’être le phare d’une soirée destinée à lui rendre hommage mais aussi à récolter des fonds pour ‘tackle4mcr’, une initiative lancée par Kompany avec le bourgmestre de Manchester Andy Burnham pour aider les sans abris de la ville anglaise. Accueilli sur la pelouse par une haie d’honneur, félicité par trois autres légendes du club et ovationné par le public dans un stade rempli à craquer, ‘Vince The Prince’ a pris la parole avant le début de la rencontre pour remercier les personnes présentes, joueurs comme spectateurs.

« Merci à tous! Bien sûr, je suis blessé pour mon propre jubilé. Qu’est ce que vous pensiez? Ce n’est pas grave, je serai là pour le jubilé de David Silva », a-t-il plaisanté. « Je suis quand même content même si je ne joue pas. Ce soir, j’ai l’opportunité de revivre certains souvenirs. C’est un jour très émouvant pour moi », a-t-il ajouté devant les 61.000 spectateurs présents.

Kompany a ensuite laissé la place au jeu avec le duel entre les ‘Manchester City Legends’ et les ‘Premier League All-Stars’. Un duel qui s’est soldé par un partage 2-2. Robbie Keane et Robin Van Persie ont marqué pour les Premier League All-Stars tandis que Martin Petrov et Benjani Mwaruwaria ont inscrit les goals des Citizens.

Sergio Agüero, Craig Bellamy, Samir Nasri, David Silva, Nigel De jong, Shay Given, Pablo Zabaleta et Joe Hart ont notamment joué en faveur des Mancuniens, guidés par Pep Guardiola. En face, Edwin Van Der Sar, Gary Neville, Jamie Carragher, Ashley Cole, Ryan Giggs, Paul Scholes, Robbie Keane ou encore Robbie Van Persie ont évolué sous les ordres du sélectionneur national Roberto Martinez. Les équipiers de Kompany à Anderlecht Elias Cobbaut, Kenny Saief, Hotman El Kababri et Michel Vlap (en plus de Nasri) ont également particpé à la rencontre tout comme le frère de Vincent, François Kompany. Blessé, Thierry Henry est en revanche resté en bord de terrain.

Dans l’après-midi, Vincent Kompany avait été mis à l’honneur à l’Académie de City où une allée du centre d’entraînement porte désormais son nom et est ornée d’un portrait en mosaïque inspiré de la célébration de son but lors du derby mancunien de 2012.

Le président de Manchester City Khaldoon Al Mubarak a également révélé que le club avait commandé une sculpture pour rendre hommage publiquement au joueur et célébrer sa contribution à l’histoire de Manchester City. Une fois terminée, la sculpture occupera une place de choix à l’extérieur du stade Etihad.

Actif à Manchester City de 2008 à 2019, Kompany a disputé 360 matches avec les Skyblues en remportant 4 titres de champion, deux FA Cup, quatre League Cup et deux Community Shield.

Source: Belga