Un temps plus sec pour jeudi et de la douceur pour le weekend

Un ciel très nuageux avec des épisodes de pluie et de bruine est attendu mercredi après-midi, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront compris entre 15° en Ardennes et 20° dans le centre du pays. Le vent de secteur sud-ouest sera souvent modéré, sauf à la Côte où les rafales pourront atteindre 60km/h.

Dans la nuit, quelques timides éclaircies feront leur apparition et le temps sera plus sec à partir du nord-ouest du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité sera abondante avec de possibles périodes de faible pluie ou de bruine. Les minima oscilleront entre 11° en Hautes-Fagnes et 16° en plaine.

Jeudi, des averses seront possibles le matin et le temps deviendra sec partout dans le courant de la journée. Les maxima se situeront entre 17° en Ardennes et 23° en plaine.

Vendredi, une faible perturbation arrivera par le nord-ouest et donnera lieu à de légères pluies et averses. L’après-midi, le temps deviendra sec à partir de la Cote et les éclaircies deviendront graduellement plus larges en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 18° sur les hauteurs ardennaises et au littoral et 21° dans le centre du pays.

Durant le week-end, le temps sera ensoleillé et très doux avec des maxima jusque 21° samedi et jusque 24°, voire 25° dimanche.

Source: Belga