L’ancien manager de Johnny Hallyday, qui aura d’ailleurs été le dernier, jette l’éponge. Sébastien Farran a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Laeticia Hallyday, qui a d’ailleurs déjà trouvé un remplaçant.

Ce mardi, Sébastien Farran a déclaré à l’AFP qu’il mettait un terme à sa collaboration avec le clan Laeticia Hallyday. L’ancien manager de Johnny aura été l’un des grands soutiens de Laeticia après la mort du Taulier. Elle aura d’ailleurs pu compter sur lui dans la grande bataille judiciaire entre les aînés Hallyday et la veuve. « C’est donc avec regret et non sans peine qu’aujourd’hui, je dois prendre la décision de mettre fin à cette formidable aventure », a-t-il indiqué.

« J’ai passé les huit plus belles années de ma vie professionnelle en compagnie de Johnny et Laeticia Hallyday. J’avais fait la promesse à Johnny de poursuivre la gestion de son oeuvre dans l’esprit qui était le sien et accompagné des personnes qu’il estimait », a-t-il continué, avant de souhaiter bonne chance à Laeticia: « Je souhaite à Laeticia d’entretenir avec succès ce que Johnny a construit au long de son immense carrière. »

Laeticia fait le ménage dans son entourage

Si la principale concernée n’a pas réagi publiquement à cette déclaration, elle a toutefois déjà trouvé un remplaçant à Sébastien Farran en la personne de Michel Jankielewicz. Ce dernier sera ainsi son nouveau bras droit, lui qui a déjà fait partie du clan Hallyday par le passé.

Ce n’est pas le seul qui vient renforcer le clan, puisque Laeticia est à nouveau très proche de son papa. Il s’est vu confier une mission de taille, puisque c’est lui qui gèrera le dossier de l’héritage. Dans cette affaire, David et Hallyday ont une longueur d’avance puisque le tribunal de Nanterre a reconnu Johnny comme un citoyen français.