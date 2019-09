Quintana sort grandi de la 17e étape: « Je suis à nouveau de la partie pour la victoire »

Nairo Quintana est revenu dans le coup mercredi en passant de la 5e à la 2e place du classement général au terme de la 17e étape de la Vuelta. Le grimpeur colombien a tiré à profit des 219 km marqués par les bordures pour récupérer 5:19 aux meilleurs du général et se replacer à 2:24 du leader Primoz Roglic. « Je suis à nouveau de la partie pour la victoire finale », s’est-il réjoui après l’arrivée. « J’ai fait le bon choix et je me suis placé dans le bon groupe. L’étape était très intense et j’espère que je pourrai bien récupérer ce soir et cette nuit. J’en ai bien besoin. J’ai fait un grand pas en avant au classement, j’en suis très heureux. Je sens que je me remets peu à peu de mon rhume. Il faudra voir comment je réagirai jeudi en montagne. En tout cas, c’est chouette d’avoir gagné du temps dans une étape qui n’était pas vraiment faite pour moi, une sorte d’étape ‘anti-Nairo’ avec du vent et du plat. J’ai toujours dit que je me battais jusqu’au bout pour mes objectifs et je l’ai prouvé aujourd’hui. Je suis encore là pour le maillot rouge. Ma santé ne m’a pas aidé ces derniers jours mais je vais continuer à lutter et si mes jambes sont fatiguées, je roulerai avec mon cœur. »

Source: Belga