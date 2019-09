Le parquet de Bruxelles rouvre une enquête sur de fausses informations visant des « BV »

Le parquet de Bruxelles a rouvert une enquête sur de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux à propos de « bekende vlamingen » (flamands connus, ou BV), dont les animatrices Evi Hanssen et An Lemmens ou la chanteuse Natalia. « Nous avions reçu une plainte de DPG Media mais aucun suspect n’a encore été identifié. Le dossier est à présent à nouveau examiné par le parquet pour tenter d’identifier de possibles suspects », a indiqué une porte-parole du parquet, Stéphanie Lagasse. Ces derniers temps, Facebook a été inondé de fausses publicités mettant en scène An Lemmens et Natalia. D’autres fausses informations sur des « BV » ont été diffusées en ligne. Ce mercredi, un reportage du programme de VTM « Telefacts » a montré qu’un tas de boîtes aux lettres d’Europe de l’Est se cachaient derrière ces publications. Les malfaiteurs sont passés par un enchevêtrement de sociétés basées dans plusieurs pays, d’où la difficulté à les identifier.

Selon VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws, le parquet de Bruxelles avait décidé plus tôt cette semaine de clore l’enquête par manque de temps et de moyens pour investiguer à l’étranger. Mais le dossier a donc finalement été rouvert.

Source: Belga