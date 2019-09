Deux suspects inculpés, un mandat d’arrêt délivré pour l’agent de joueurs Henrotay

Christophe Henrotay, un agent de joueurs de football à Monaco, et un de ses collaborateurs en région liégeoise ont été inculpés pour blanchiment, corruption privée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, a annoncé mercredi en fin de journée le parquet fédéral. Un mandat d’arrêt international doit être délivré pour le premier d’entre eux. Ce sont des rétrocommissions qui sont dans la ligne de mire de la justice, à savoir des commissions non déclarées versées lors de transferts de joueurs qui seraient conditionnées à des clauses tenues secrètes. La seconde personne visée par ces inculpations serait Christophe Cheniaux, selon la RTBF. Cette dernière information n’est ni infirmée ni confirmée par le parquet fédéral.

Plusieurs perquisitions ont eu lieu mardi et mercredi à Monaco (4), en Belgique (2) et à Londres (1) par l’Organe central de répression de la corruption (OCRC), sous la direction d’un juge d’instruction de Bruxelles. Ces opérations ont été menées en collaboration avec la police judiciaire fédérale de Liège, la police monégasque, la metropolitan police et le HM Revenue & Customs de Grande-Bretagne. Les deux intéressés ont été arrêtés à l’issue de ces perquisitions.

A Monaco, les policiers ont saisi sept millions d’euros, trois véhicules et deux appartements. Aucune précision n’a été donnée quant aux saisies possiblement réalisées en Belgique, dont tout du moins une a été effectuée en région liégeoise.

Le juge d’instruction principal a été envoyé à Monaco. Un second juge d’instruction s’occupe de la partie liégeoise du dossier, pour le compte du premier.

Cette vague de perquisitions est consécutive à une première opération réalisée en avril dernier au siège du club de football du RSC Anderlecht et de l’Union belge de football.

Source: Belga