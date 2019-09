Deux arrestations dans un dossier lié à des transferts de footballeurs

Un agent de joueurs à Monaco et son assistant en région liégeoise ont été arrêtés dans un dossier concernant notamment des opérations de blanchiment d’argent et de corruption privée dans le cadre de transferts de footballeurs, a annoncé le parquet fédéral mercredi matin. L’agent de joueurs serait Christophe Henrotay, selon la RTBF. Plusieurs perquisitions ont été exécutées ces 10 et 11 septembre à Monaco, en Belgique et à Londres.

Cette vague de perquisitions est consécutive à une première opération réalisée en avril dernier au siège du club de football du RSC Anderlecht et de l’Union belge de football.

Source: Belga