Bart De Clercq pendra son vélo au clou en fin de saison

Bart De Clercq va mettre un terme à sa carrière de cycliste professionnel à la fin de la saison 2019, a annoncé mercredi soir son équipe Wanty-Gobert. Arrivé dans le peloton pro en 2011 au sein de l’équipe Omega Pharma-Lotto, Bart De Clercq, 33 ans, compte deux victoires à son palmarès: la 7e étape du Tour d’Italie 2011 et la 5e étape du Tour de Pologne 2015. « Durant près de neuf ans, j’ai eu la chance de vivre de ma passion », déclare Bart De Clercq, à la recherche de ses meilleures sensations depuis une lourde chute en janvier 2018. « J’avais commencé la compétition tard, à 22 ans, sans la moindre ambition. J’ai ensuite eu l’occasion de passer professionnel chez Lotto, avant de rejoindre Wanty-Gobert en 2018. Cette période a malheureusement bien mal commencé. Pour ma deuxième journée sous mes nouvelles couleurs, le 2 janvier, je suis tombé avec pour résultat une fracture de la hanche (déplacement du col du fémur). J’ai ensuite vécu une année très compliquée, avec plusieurs opérations et finalement le placement d’une prothèse à la hanche ».

Bart De Clercq avait repris la compétition en février 2019, au Tour d’Oman. « Mon retour, au Tour d’Oman, était plutôt positif. Malheureusement, j’ai rapidement souffert de douleurs dans l’autre jambe, sans prothèse. Malgré de nombreux examens médicaux, nous n’avons pas trouvé d’explication. J’ai quand même continué à travailler, en espérant être au départ du Tour de France. Au Dauphiné, c’était frustrant de ne pouvoir pédaler qu’à 80% de mon potentiel. Depuis, j’ai dû accepter qu’aucune solution miracle n’arrivera et que je devrai retourner à la ‘vie normale’ dès l’an prochain. J’espère que je pourrai profiter de mon diplôme en éducation physique et de mon expérience de coureur professionnel dans ma reconversion. C’est dommage de terminer ma carrière en mode mineur, mais je garde d’excellents souvenirs de toutes ces années. Ce fut un beau chapitre de ma vie, il est temps d’ouvrir le prochain… », déclare Bart De Clercq, cité dans un communiqué de Wanty-Gobert.

Source: Belga