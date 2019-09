Anniversaire des attentats du 11/9: Al Qaïda appelle à de nouvelles actions

Ayman al-Zawahiri, leader de l’organisation terroriste Al-Qaïda, appelle mercredi dans un message enregistré, jour du 18e anniversaire des attentats du 11-Septembre aux USA, à des attaques contre Israël et ses alliés dans le monde.

« Mes frères en Palestine et dans le reste du monde musulman! Les intérêts d’Israël et de ses alliés américains, britanniques, français, russes et européens s’étendent partout dans le monde », dit-il dans une vidéo mise en ligne mercredi par le canal de communication de l’organisation, As-Sahab. Il ajoute qu’Israël et ses alliés « asphyxient le djihad » dans les territoires palestiniens.

« Puisqu’ils unissent leurs forces contre nous partout, nous devons les traquer où et quand nous le déciderons. Soyez inventifs et créatifs », demande-t-il.

Al-Zawahiri, un chirurgien égyptien devenu terroriste, a été placé à la tête d’Al-Qaïda en 2011 après la mort d’Ousama ben laden des oeuvres des Américains qui l’ont traqué jusqu’à son repère au Pakistan.

Al-Zawahiri a justifié les attentats du 11-Septembre 2001 au cours desquels des combattants d’Al Qaïda avaient pris le contrôle de quatre avions de ligne, les précipitant contre les tours jumelles du World Trade Center à New York, à Washington et dans un champ en Pennsylvanie, causant la mort d’environ 3.000 personnes. « Les personnes tuées au Pentagone étaient-elles innocentes ? »

