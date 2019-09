Le nouvel iPhone 11 Pro fait peur aux trypophobes

Le nouvel iPhone 11 Pro provoque des effets secondaires assez étonnants. Il perturbe en effet profondément les personnes qui ont peur des… trous à cause de son système de triple objectif.

Les trypophobes souffrent en effet de malaises face aux multiples trous que l’on peut, par exemple, trouver sur un nid d’abeilles, une fleur de lotus ou une éponge.

Après les présentation de la nouvelle gamme d’iPhone, ils ont été des dizaines sur les réseaux sociaux à faire part de leur trouble.

« Les trois objectifs sur le nouvel iPhone ont déclenché ma trypophobie », a ainsi expliqué la youtubeuse Eva Gutowski. « Je ne veux pas avoir des gens autour de moi avec ces appareils photo tous les jours. »

3 cameras on the new iPhone actually triggers my trypophobia. I can’t have people walking around me with those cameras every day 🥺🤢 — hot pumpkin princess eva gutowski (@lifeaseva) September 10, 2019

I've had really bad trypophobia for years now and seeing pics of the new iPhone 11 all over my timeline makes me want to set everything on fire..stop pic.twitter.com/E1ucM9eeQy — Em Harriss (@EmHarriss) September 10, 2019

Mona Nomura, une blogueuse spécialisée dans l’alimentation, en a rajouté une couche: « En ressemblant à des faces d’araignées, cela a activé ma trypophobie. »

God this phone makes me so uncomfortable. (My arachnophobia is the root of my trypophobia – both the iPhone 11 beautifully illustrates.) For the first time since 2007, passing on the new model. pic.twitter.com/aICLZgMMBn — Mona (@Mona) September 11, 2019

Interrogé par Metro UK, le Dr Geoff Cole, conférencier principal au Centre for Brain Research de l’Université d’Essex, a expliqué que les motifs de trous qui déclenchent la trypophobie ont une « structure mathématique » semblable à la disposition des couleurs ou des marques sur un prédateur ou des animaux et des plantes toxiques. « Beaucoup de gens y voient quelque chose de mauvais et cela continue à jouer dans leur esprit. »