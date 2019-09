Un couple annule son mariage, ils sont tous les deux gays

13 mois après leur mariage, Jo et Scott ont décidé de l’annuler. Les deux Britanniques se sont en effet rendus compte qu’ils étaient gays, comme le rapporte The Sun.

C’est sur les réseaux sociaux qu’ils ont d’abord annoncé la nouvelle. « J’ai écrit et supprimé ce message des milliers de fois mais voilà: je suis gay (…). Cela libère de pouvoir être moi-même et je suis excité de voir ce qui m’attend », explique Scott.

I’ve composed and deleted this tweet a thousand times, but here goes: I’m gay. Those I’ve told so far have been wonderful, and for that I’m more grateful than they know. It feels freeing to be able to be my whole self, and I’m excited to find out what’s next. ☺️

— Scott (@scottdismith) August 23, 2019