Jamel Debouzze adresse un tendre message à sa femme, « une mère hors pair »

Ce mardi, Jamel Debouzze se rendait sur le plateau de « C à vous » et en a profité pour aborder sa relation avec la journaliste Mélissa Theuriau. Loin du portrait habituel dressé de l’humoriste, il s’est confié de façon touchante sur sa vie de famille.

Où est donc passé le Jamel Debouzze qui retournait les plateaux de JT par lesquels il passait? L’acteur et humoriste a clairement raccroché les crampons de ce rôle et s’est manifestement assagi depuis quelques années. Ce changement, Jamel le doit certainement à sa femme, la journaliste Mélissa Theuriau, mais aussi à ses deux enfants. L’acteur a eu avec la jeune femme un garçon et une fille, Léon et Lila, qui auront bientôt 11 et 8 ans.

« J’ai toujours eu le sens des irresponsabilités. Aujourd’hui, je me rend compte qu’il faut que je sois un peu plus mesuré. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. La transmission est l’une des choses les plus importantes que j’ai à faire, je le vois à travers mes enfants », a-t-il confié sur le plateau de « C à vous » sur France 5. « La chose qui reste vraiment, la plus concrète, c’est de filer les bonnes valeurs à nos enfants.C’est eux qui feront le monde de demain. »

Pas toujours aussi loquace

Après être revenu sur l’importance des valeurs à transmettre à ses enfants, l’acteur a fait l’éloge de sa femme. « J’ai la chance incroyable d’être très bien accompagné. Mélissa, c’est une mère hors pair. On essaye de leur filer des valeurs qui vont leur permettre plus tard d’aborder le monde. C’est de plus en plus compliqué. Je me suis rendu compte que j’avais peur pour eux, tout bonnement. C’est un sentiment que je ne connaissais pas », conclut Jamel Debouzze. Alors qu’il est généralement assez discret sur sa vie de famille, l’ancien trublion a été avare en compliments envers sa tribu.