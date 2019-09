L’Europe remporte « The Match » en athlétisme contre les Etats-Unis

L’Europe a battu les Etats-Unis dans ‘The Match’ qui les opposait en athlétisme à Minsk, en Biélorussie, à l’issue des deux journées de compétitions lundi et mardi. A l’issue des 19 épreuves de la journée de mardi, la sélection européenne a conforté son avance forgée lundi après les 18 premières épreuves (331-304), l’emportant 724,5 à 601,5 points.

Aucun Belge ne participait pas à ce gala.

Le concours de la hauteur féminine a retenu l’attention mardi avec le duel entre l’Ukrainienne Yuliya Levchenko, victorieuse à 2m02, le deuxième meilleur saut de l’année, devant sa compatriote Iryna Herashchenko (1m98) et la Russe Mariya Lasitskene, double championne du monde, limitée à 1m98.

Le Turc Ramil Guliyev, champion du monde et champion d’Europe, a dominé le 200m en 20.16. A la perche, le Suédois Armand Duplantis, champion d’Europe l’an dernier, a gagné le concours avec une barre franchie à 5m85.

L’Espagnol Orlando Ortega, vice-champion olympique, s’est montré le plus rapide sur 110m haies en 13.21 devant le Russe Sergey Shubenkov (13.39), champion du monde en 2015. Sur 400m haies, Dave Kenziera l’a emporté en 48.99 devant son compatriote Amere Lattin (49.12).

Enfin, le champion du monde allemand Johannes Vetter a lancé son javelot à 90m03, son meilleur lancer de la saison à quelques jours des Mondiaux à Doha (du 27 septembre au 6 octobre).

Côté féminin encore, la plus rapide sur 200m a été l’Américaine Britanny Brown (22.61) devant la Britannique Beth Dobbin (22.92). Sharika Nelvis (12.80) a fait de même sur 100m haies. L’Ukrainienne Anna Ryzhykova (55.32), vice-championne d’Europe, a gagné le 400m haies devant la Suissesse Léa Sprungler (55.46), champion d’Europe, qui ont profité de la chute sur la dernière haie de l’Américaine Ashley Spencer, alors en tête.

Lundi, les 2m35 à la hauteur pour le Biélorusse Maksim Nedasekau, meilleur saut de l’année, avait été la performance de choix de la première journée. La Britannique Daryll Neita a gagné le 100m en 11.29 alors que chez les messieurs, le favori, Isiah Young a été disqualifié pour faux départ sur un 100m remporté tout de même par un Américain Mike Rodgers (10.20).

La Croate Sandra Perkovic a lancé le disque à 67m65 rapportant des points à l’Europe. Le 400m féminin a vu la victoire de l’Américaine Wadeline Jonathas (51.01) sur sa compatriote Allyson Felix (51.36). Doublé américain aussi sur le double piste messieurs avec Michael Cherry (45.13) qui devance Wil London (45.39).

Source: Belga