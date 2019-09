En plein boom, le secteur de l’entreposage présente des perspectives intéressantes

Vous n’avez pas pu passer à côté de l’information : le géant chinois de l’e-commerce Alibaba va s’implanter dans l’aéroport de Liège où il installera son premier hub européen. L’ouverture de ce gigantesque entrepôt n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de ce secteur en plein boom. Tour d’horizon des compétences requises pour travailler dans ce domaine.

En logistique, un hub est le point central d’une organisation logistique destiné à regrouper un grand nombre de colis. Alibaba a annoncé en novembre dernier qu’il s’implémenterait en Belgique, sans être plus précis au niveau du calendrier. C’est donc un entrepôt de 380.000 m² qui va être construit prochainement à proximité de l’aéroport de Liège. Le géant de l’e-commerce a d’ailleurs révélé que le développement européen serait suivi par d’autres ouvertures de ce type dans un futur proche.

En effet, le secteur de l’entreposage connaît un véritable boom, notamment justifié par la place grandissante de l’e-commerce dans les habitudes du consommateur. Même en ce qui concerne les produits agricoles, la tendance est à la hausse. D’ailleurs, les experts prévoient une augmentation constante du chiffre d’affaires de ce milieu jusqu’en 2025.

Devenir magasinier

Vu l’évolution du secteur, il va sans dire que des créations d’emploi vont suivre. Dès lors, pourquoi ne pas envisager une carrière de magasinier ? Le Forem propose une série de formations pour ce métier logistique, qui peut aller du préparateur de commande à l’adjoint du directeur d’entrepôt. Cet emploi est nécessaire à tous les niveaux, que l’on parle de petites, moyennes, ou grandes entreprises. En tant que magasinier, vous pouvez également obtenir des certificats supplémentaires (comme par exemple celui de conducteur de chariot élévateur), ce qui constitue un plus pour trouver un emploi.

Ainsi, vous devrez donc gérer la réception et l’entreposage des marchandises dans un entrepôt. Cette activité peut bien évidemment varier en fonction de la taille de l’entreprise. Vous pourrez également préparer les marchandises pour l’expédition et dès lors, traiter les bons de commande. De bonnes connaissances informatiques peuvent être un plus dans ce métier où l’organisation et la disponibilité sont indispensables. Physiquement, ce métier peut également être exigeant, et conviendra dès lors mieux à des personnes en forme. Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter par cette perspective d’avenir ?