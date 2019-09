Un nouveau CEO pour EVS Broadcast Equipment

Il y a du changement à la tête de la société liégeoise EVS Broadcast Equipent, active dans la production de programmes vidéo et spécialisée dans la technologie des ralentis sportifs. Serge Van Herck devient CEO effectif immédiatement, et sera épaulé par l’administrateur délégué ad interim Pierre De Muelenaere jusqu’au 31 décembre prochain, date du départ de ce dernier, annonce l’entreprise lundi avant Bourse. Serge Van Herck, ingénieur civil en électromécanique et détenteur d’un MBA de la Vlerick management school, a par le passé dirigé Newtec (de 2006 à 2016), une entreprise belge à portée internationale spécialisée dans les équipements et technologies pour les communications par satellite. Il a également fait ses armes en tant que dirigeant et membre de conseil d’administration au sein de Proximus, Accenture et Eutelsat. Il a été membre du conseil d’administration de diverses organisations nationales et internationales comme la WTA (World Teleport Association) et l’ESOA (European Satellite Operator Association) ainsi que de la chambre de commerce et d’industrie flamande VOKA et d’Agoria.

Pierre De Muelenaere avait été désigné CEO ad interim en juillet 2018.

Source: Belga