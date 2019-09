Les Etats-Unis et l’Argentine qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Grâce à leur accession en quarts de finale de la Coupe du monde basket (messieurs) en Chine lundi, les Etats-Unis et l’Argentine ont validé leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo l’an prochain. Ils décrochent ainsi les deux tickets directs octroyés aux équipes d’Amérique. L’Australie, l’Iran, le Nigeria et le Japon, pays organisateur, sont aussi déjà assurés d’être de la partie à Tokyo l’été prochain. Quatre tournois de qualification olympique doivent encore être organisés l’an prochain. Ils concerneront 24 pays dont 16 sont issus de la Coupe du monde en Chine et 8 sur invitation (2 africains, 2 américains, 2 européens et 2 d’Asie-Océanie). L’Allemagne, le Brésil, le Canada, la Grèce, l’Italie, la Lituanie, la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, la République dominicaine, la Russie, la Tunisie, la Turquie et le Venezuela joueront ces tournois pré-olympiques.

L’Europe délivrera encore cette semaine deux tickets directs pour les JO lors de cette Coupe du monde. L’Espagne, la France, la Pologne, la République tchèque et la Serbie sont sur les rangs. Les trois non-élus iront en repêchage aux tournois pré-olympiques.

Source: Belga