Les Diables Rouges débutent en Écosse avec Lukaku, Mertens, Vermaelen, Dedoncker et Chadli

Robert Martinez a décidé d’aligner ce qu’il avait de mieux sous la main au coup d’envoi de la 6e rencontre de qualifications pour l’Euro 2020 de football que la Belgique dispute à 20h45 ce soir en Écosse. Ce qui signifie qu’à Hampden Park, des joueurs comme Jason Denayer, Michy Batshuyai (auteur de deux buts), Divock Origi, Adnan Januzaj et Yannick Carasco seront sur le banc pour débuter le duel face aux Écossais. Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Vermaelen, Nacer Chadli et Leander Dendoncker sont inscrits sur la feuille de match pour commencer.

Thibaut Courtois aura ainsi devant lui Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen (à la place de Denayer) et Jan Vertonghen. Au milieu, Youri Tielemans et Leander Dendoncker occuperont une position centrale, Thomas Meunier et Nacer Chadli seront sur les ailes. Devant Dries Mertens et Kevin De Bruye, capitaine, joueront en soutien de Romelu Lukaku, qui s’approche de la marque des 50 buts. Le nouvel attaquant de l’Inter compte pour l’heure 48 réalisation en 81 rencontres, dont 25 sur les 21 derniers matches avec les Diables Rouges.

Avec un maximum de 15 points au compteur après la victoire à Saint Marin (0-4) vendredi, la Belgique trône en tête du groupe I devant la Russie et le Kazakhstan. Les deux premiers de chacun des dix groupes sont qualifiés pour le championnat d’Europe 2020.

Source: Belga