Engie installe des panneaux photovoltaïques pour alimenter Plopsa Coo

Un total de 2.640 panneaux photovoltaïques a été installé à proximité du bassin inférieur de la centrale d’accumulation par pompage à Coo (Trois-Ponts). Pas moins de 1.720 d’entre eux permettront de couvrir 40% de la consommation du parc d’attraction de Plopsa Coo tout proche, a annoncé lundi Engie, lors de l’inauguration de ce nouveau parc d’énergie renouvelable en présence de Jean-Luc Crucke, ministre wallon de l’Energie. Les 1.720 panneaux installés sur la digue aval, d’une puissance de 465 kW, alimenteront donc le parc d’attraction de Plopsa Coo et couvriront près de 40% de sa consommation. Les 920 panneaux solaires installés quant à eux sur la digue amont d’une puissance de 250 kW alimenteront quant à eux trois bornes de recharge pour voitures électriques accessibles au grand public.

« Engie a l’ambition d’être le leader de la transition zéro carbone. Ce projet met en lumière notre expertise en matière d’énergie solaire et est un bel exemple du large spectre de solutions d’efficacité énergétique que nous proposons à nos clients. Nous sommes fiers qu’avec cette nouvelle installation solaire, Engie contribue à la transition vers un monde plus durable et plus efficace », a déclaré Philippe Van Troeye, CEO d’Engie Benelux.

D’une surface totale d’environ 7.000 m² et d’une puissance de 715kW, les 2.640 panneaux produiront chaque année 680 MWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 194 ménages. Ils permettront ainsi d’éviter l’émission de plus de 272 tonnes de CO2 par an, soit l’émission annuelle de 118 voitures diesel.

Source: Belga