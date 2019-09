Encore du soleil mardi avant l’arrivée de zones de pluie

Ce lundi après-midi, l’IRM prévoit d’abord encore de larges éclaircies dans le centre et l’est du pays. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de la frontière française, mais le temps restera généralement sec. Les températures maximales seront comprises entre 13 degrés en Ardenne et 17 ou 18 degrés en plaine. Le vent sera faible ou par endroits modéré de secteur sud-ouest. Mardi, le temps restera sec dans la plupart des régions, sous un ciel peu à partiellement nuageux. En fin de journée, une ondée locale ne sera toutefois pas exclue dans l’ouest du pays. Le vent sera généralement faible de direction variable. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Haute-Ardenne et localement 21 degrés dans l’ouest.

Mercredi, la journée débutera avec un temps sec et de larges éclaircies sur le centre et l’est, et un ciel nuageux dans l’ouest. La nébulosité augmentera ensuite sur la plupart des régions et de faibles pluies suivront depuis le littoral. Seul le sud-est du pays pourrait être épargné par la dégradation. Maxima attendus entre 16 et 20 degrés.

Jeudi, il fera d’abord très nuageux avec le risque d’une averse dans le centre et l’est du pays. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec avec davantage d’éclaircies depuis l’ouest. En soirée, la nébulosité augmentera à nouveau sur l’ouest de la Belgique. Maxima de 17 à 22 degrés, accompagnés d’un vent modéré d’ouest à sud-ouest.

