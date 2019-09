Diables Rouges – La Belgique domine l’Ecosse à Glasgow, et désormais très proche de l’Euro 2020

Les Diables Rouges a dominé l’Ecosse 0-4 (mi-temps: 0-3) chez elle à Glasgow pour signer un six sur six en qualifications pour l’Euro 2020 de football, lundi à Hampden Park. Des buts de Lukaku (9e), Vermaelen (24e) et Alderweireld (32e) en première mi-temps, tous servis par Kevin De Bruyne, ont suffi au bonheur des hommes de Roberto Martinez. De Bruyne marquait ensuite lui-même le 4e but (82e).

Avec un maximum de 18 points au compteur, la Belgique trône en tête de son groupe I. La qualification des Diables n’est pas encore mathématiquement acquise, mais elle pourrait l’être avec un succès sur Saint-Marin lors de leur prochaine rencontre le 10 octobre au stade Roi Baudouin.

Titularisé lundi aux côtés de Tielemans, Dendoncker faisait partie du onze de base au même titre que Lukaku, Mertens, Chadli et Vermaelen par rapport au succès arraché à Saint-Marin vendredi (0-4).

Les Diables n’ont pas traîné pour faire sauter le verrou écossais. Une rapide contre-attaque initiée par Mertens lançait Kevin De Bruyne en profondeur qui trouvait Romelu Lukaku, déjà esseulé dans le rectangle de l’Ecosse (0-1). On jouait depuis 9 minutes seulement et l’attaquant des Diables inscrivait là déjà son 49e but pour la Belgique, en 82 sélections, le 4e dans cette campagne de qualifications.

Kevin De Bruyne, encore et toujours lui, allait offrir de nouveaux ballons de but à Thomas Vermaelen (24e), qui inscrivait son deuxième goal pour la Belgique dix ans après le premier (0-2), et Toby Alderweireld (32e), qui marquait de la tête suite à un coup de coin (0-3).

Ce sera le score de cette première mi-temps à sens unique alors que Romulu Lukaku (18e), Tielemans (30e) ou Meunier (39e) avaient en plus vu passer leur tir tout près de l’objectif, et que seul un tir de Philipps peu avant la demi-heure avait réveillé Thibaut Courtois (29e).

Conforté par leur avance, les Diables Rouges continuaient à pousser en seconde armure. Dries Mertens (49e) se heurtait à Marshall et si les Ecossais se montraient plus entreprenants, la Belgique contrôlait les débats. Kevin De Bruyne était récompensé de sa brillante prestation par un but personnel (son 17e chez les Diables) à la 82e sur un service de Lukaku: 0-4, ce sera le score final. Yari Versacheren, 18 ans, était lui monté au jeu à cinq minutes du terme.

La Belgique est en tête de son groupe avec 18 points devant la Russie (15 pts), 2e, victorieuse à la 89e minute du Kazakhstan (3e, 7 pts) lundi soir (1-0).

Les deux premiers de chacun des dix groupes sont qualifiés pour le championnat d’Europe 2020.

Les prochains rendez-vous des hommes de Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol des Diables, sont fixés au 10 octobre contre Saint-Marin et le 13 octobre au Kazakhstan.

Les deux derniers matches de qualifications se joueront le 16 novembre à St-Petersbourg contre la Russie et le 19 novembre face à Chypre pour clôturer au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Source: Belga