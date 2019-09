Diables Rouges – Kevin De Bruyne, brillant, « parce qu’on a joué collectif », Courtois vise un 30 sur 30

Kevin De Bruyne, impérial sur la pelouse d’Hampden Park à Glasgow lundi lors de la victoire des Diables Rouges en Ecosse (0-4), soulignait le travail collectif de ses partenaires. Le capitaine d’un soir de la Belgique, en l’absence d’Eden Hazard, a distillé trois assists en première mi-temps plantant lui-même le quatrième but des siens à la 82e. « On a commencé un peu à moitié, mais après le 0-1 on a trouvé notre jeu. Défensivement, nous étions très collectifs et l’Ecosse n’avait que peu d’espaces. Quand les Ecossais avaient le ballon, nos défenseurs étaient plus forts. On s’est créé de belles occasions et en deuxième mi-temps, il fallait contrôler. Ce que l’on a fait et c’est une bonne victoire. On a pris plus de plaisir peut-être ce soir, mais c’est parce que l’on a joué de façon collective. Les gars derrière étaient en confiance, ils ont pris les ballons pour relancer devant. Cela nous a permis de profiter des espaces », a expliqué Kevin De Bruyne au micro de la RTBF.

Le gardien des Diables, Thibaut Courtois a passé lui une soirée tranquille et soulignait la prestation de son équipe. « C’est vrai, on fait un bon match. On savait que l’Ecosse allait commencer fort et jouer un peu plus haut qu’à Bruxelles. Puis en contre, on a pu marquer. On sait aussi que l’on est dangereux sur corners. On marque deux buts comme ça. En deuxième mi-temps, j’ai du faire un ou deux arrêts, mais c’est une prestation de qualité de notre part parce que l’on a fait ce que le coach a demandé. Le fait que l’Ecosse presse plus haut nous a donné des espaces devant. La qualité de nos joueurs leur a permis de récupérer les ballons et de relancer devant où il y avait des boulevards. Je crois qu’on doit se mettre encore des objectifs et pourquoi pas viser un 30 sur 30 ».

Les prochains rendez-vous des hommes de Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol des Diables, sont fixés au 10 octobre contre Saint-Marin et le 13 octobre au Kazakhstan.

Les deux derniers matches de qualifications se joueront le 16 novembre à St-Petersbourg contre la Russie et le 19 novembre face à Chypre pour clôturer au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Source: Belga