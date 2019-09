Classement ATP – David Goffin devient 14e, Rafael Nadal se rapproche de Novak Djokovic, Daniil Medvedev 4e

Au lendemain de la finale de l’US Open, David Goffin a gagné une place au classement ATP publié lundi. Le N.1 belge, éliminé en 1/8e de finale par Roger Federer, occupe la 14e place. Le Liégeois avait également été battu en huitièmes de finale l’an dernier sur les courts de Flushing Meadows. Malgré son élimination, sur abandon, en 1/8e de finale, Novak Djokovic a conservé sa première place. Le Serbe, qui était tenant du titre, voit Rafael Nadal fondre sur lui. L’Espagnol, lauréat de son 4e US Open et de sa 19e épreuve du Grand Chelem, comptait 3.740 points de retard avant la quinzaine new-yorkaise. Il n’est plus séparé que de 640 points de la première place.

Le Suisse Roger Federer, battu en quarts par Grigor Dimitrov, garde la troisième place à 2.095 points de Nadal.

Le Russe Daniil Medvedev, qui a joué sa première finale en Grand Chelem, dépasse l’Autrichien Dominic Thiem et se retrouve quatrième, le meilleur classement de sa carrière.

Autre révélation du tournoi, l’Italien Matteo Berrettini atteint lui aussi le meilleur classement de sa carrière. Sa demi-finale lui permet de gagner douze place et de bondir de la 25e à la 13e place juste devant Goffin.

La plus grande progression a été réalisée par Grigor Dimitrov. Ancien N.3 mondial le 20 novembre 2017 après sa victoire dans le Masters, le Bulgare, lui aussi demi-finaliste à New York, a effectué une remontée de 53 places. Il pointe au 25e rang.

Le Grec Stefanos Tsitsipas est 7e (+1) grâce à la mauvaise performance de Kei Nishikori. Le Japonais qui figurait dans le dernier carré l’an denier a été éliminé dès les seizièmes. Il recule d’une place et se situe en 8e position.

Deux autres joueurs bénéficient aussi de leur bon US Open et réintègrent le top 20. L’Argentin Diego Schwartzman est 16e (+5) et le Suisse Stan Wawrinka est 19e (+5)

Du côté belge, Kimmer Coppejans 166e (-28) et Ruben Bemelmans 212e (-31) ont enregistré un très net recul. Steve Darcis 178e a profité de sa participation dans le tableau final pour grimper de 8 places et se retrouve N.3 belge.

Source: Belga