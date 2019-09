Alexander Vinokourov et Laurent Jalabert champions du monde en classes d’âge

Outre le titre mondial, toutes catégories, de triathlon d’Ironman 70.3 (semi-Ironman) enlevé dimanche à Nice par le Norvégien Gustav Iden en 3h55:19, deux anciens champions cyclistes se sont illustrés sur les 1,9 km de natation, 90 km de cyclisme et 21,1 km de course à pied disputés sur la Côte d’Azur. Le Kazakh Alexander Vinokourov et le Français Laurent Jalabert ont remporté le titre mondial dans leur catégorie d’âge. Vinokourov, 45 ans, le champion olympique de Londres en 2012, lauréat de Liège-Bastogne-Liège 2010 et de la Vuelta 2006, a été couronné dans la catégorie 45-49 ans. Le manager général de l’équipe cycliste Astana a bouclé le parcours en 4h28:27 et pris la 92e place.

Jalabert, 50 ans, vainqueur de la Vuelta 1995, de la Flèche Wallonne 1997 et double maillot à pois du Tour de France 2001 et 2002, s’est imposé dans la classe d’âge 50-54 ans. Celui qui est consultant de cyclisme pour France Télévisions a réussi le temps de 4h34:55 et franchi la ligne en 171e position.

Notre compatriote Lukas Bosmans, 37e du général, a été sacré chez les 30-34 ans en 4h18:05.

.

Source: Belga