PS, MR et Ecolo s’unissent en Wallonie, le casting toujours attendu

La déclaration de politique régionale que le PS, le MR et Ecolo ont présentée à Namur après près de deux mois de négociations très discrètes, fixe à la Wallonie trois objectifs majeurs: la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, une amélioration du taux d’emploi de 5% à l’horizon 2025 et une réduction «drastique» du taux de pauvreté.

En matière environnementale, la Wallonie entend s’inscrire dans les exigences européennes qui prévoient une réduction des émissions de CO2 de 55% d’ici 2030. «On se remet sur le chemin des objectifs climatiques de Paris, sans attendre que les autres Régions adoptent les 55%», a commenté l’écologiste Jean-Marc Nollet. L’accord prévoit aussi la plantation de 4.000 km de haies et la création de 1.000 hectares de nouvelles réserves naturelles par an, ainsi qu’une série d’investissements pour la mobilité «collective et douce», notamment pour assurer la gratuité des TEC pour les jeunes de moins de 26 ans et les aînés ou encore la création d’ »autoroutes pour vélos».

Point noir en Wallonie, l’emploi fera l’objet d’une série d’initiatives pour porter le taux d’emploi de la Région de 63,7% aujourd’hui à 68,7% d’ici 5 ans. La formation en alternance sera réformée, de même que les missions du Forem, et les formations aux métiers en pénurie ou de secteurs à haute croissance seront mieux soutenues.

En matière de lutte contre la pauvreté, la future majorité promet la mise à disposition de 12.000 logements sociaux supplémentaires. Un plan de rénovation de 55.000 logements sera aussi activé avec 2030 pour horizon. Parallèlement, le gouvernement adoptera une allocation loyer pour les ménages disposant de revenus précaires et inscrits sur la liste d’attente d’un logement social.

Le casting connu vendredi

Les coalisés l’ont promis lundi: toutes ces mesures ne seront pas financées par quelque impôt nouveau. Toutefois, le budget repartira dans le rouge. La Région wallonne entend revenir à l’équilibre en 2024.

Le casting est attendu pour vendredi, après que les instances des trois partis auront confirmé leur volonté dans des congrès de participation plus ou moins synchronisés, jeudi. Ce qui devrait permettre au nouveau ministre-président wallon de tenir le discours des Fêtes de Wallonie, samedi.