Récompensé à Deauville, Johnny Depp adresse un tendre message à sa famille

Ce dimanche, Johnny Depp était l’un des invités de marque du Festival du cinéma américain de Deauville. Il présentait son nouveau film « Waiting the Barbarians » et a été récompensé d’un prix pour l’ensemble de son oeuvre. Il a saisi l’occasion pour faire part de son admiration pour sa famille.

Ces derniers temps, Johnny Depp fait plus souvent l’actualité pour son procès face à son ex Amber Heard que pour le cinéma. Toutefois, son talent a été récompensé au Festival du cinéma américain de Deauville. Alors qu’il présentait « Waiting the Barbarians » de Ciro Guerra, un prix lui a été remis par Catherine Deneuve pour l’ensemble de son oeuvre. Commencant son discours pour dire à l’actrice qu’elle représentait la perfection, il a ensuite remercié sa famille.

« Cela me semble fou que ma fille Lily-Rose soit elle aussi aujourd’hui dans un festival avec l’un de ses films », a-t-il expliqué. Sa fille était en effet invitée à la Mostra de Venise pour présenter son nouveau film, « The King ». « Je tiens à la remercier ainsi que mon fils Jack et leur merveilleuse mère, Vanessa Paradis », a enchaîné l’interprète de Jack Sparrow.

Pas une première

L’acteur est toujours aussi attaché à sa famille et cela se sent. En mars dernier déjà, la star hollywoodienne s’était rendue en toute discrétion à la cérémonie des César. Là-bas, il était présent pour soutenir sa fille, nommée dans la catégorie « Meilleur espoir féminin ». Elle était à l’affiche de « L’homme fidèle ». Elle n’a pas remporté le sésame, attribué à Kenza Fortas, mais aurait reçu un SMS de son papa: « Pas grave, je t’aime ». Une belle complicité unit ce papa poule et sa fille.