Le typhon Faxai fait un mort et plusieurs dizaines de blessés à Tokyo

Une dame a perdu la vie dans le typhon qui s’est abattu sur le Japon, les intempéries faisant aussi plus de trente blessés sont à déplorer. Des vents et de pluies records frappaient lundi matin la région de Tokyo, entraînant des consignes d’évacuation massive, des coupures de courant, des dégâts matériels et des interruptions de transport.

Accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 216 km/h, le typhon Faxai a touché terre à Chiba, au sud-est de la capitale, après avoir franchi la baie de Tokyo. Une femme d’une cinquantaine d’années a péri dans les intempéries, selon l’agence de presse Kyodo. Plus d’une douzaine de personnes ont été blessées dans la préfecture de Chiba, et une autre dizaine dans la ville de Chiba. Cinq blessés sont aussi à déplorer dans la préfecture de Kanagawa et cinq autres dans celle de Shizuoka. L’une des victimes a été grièvement blessée à la suite de la chute de pylônes d’un centre d’entraînement de golf.

Les autorités ont émis des consignes d’évacuation, non obligatoires, pour plus de 390.000 personnes, les services météo prévoyant que le vent et la pluie pourraient atteindre des niveaux record.

Des maisons endommagées

Les autorités maintenaient toujours lundi à 08H00 (23H00 GMT dimanche) des recommandations d’évacuation, non obligatoires, pour près de 340.000 personnes. Plus de 2.000 personnes ont aussi suivi des directives plus fortes (sans caractère obligatoire non plus) de rejoindre des abris.

Environ 290.000 foyers ont été privés l’électricité dans la région, et au moins une dizaine de maisons ont été endommagées à Shizuoka, près de Tokyo, avec des fenêtres soufflées et des voitures retournées, selon des médias locaux. «Soyez en état d’alerte face aux risques de rafales et de fortes vagues. Soyez vigilants quant aux glissements de terrain, inondations et rivières en crue», a déclaré l’Agence météorologique dans un communiqué.

Des maisons ont été endommagées dans la région sud de Shizuoka selon les médias, ainsi qu’à Tokyo, a constaté une journaliste. Des images de télévision ont montré l’immense toit d’une station service s’effondrant à Tateyama, au sud de Tokyo.

La compagnie de transport ferroviaire Central Japan Railway Company a annulé une centaine de trains à grande vitesse reliant Tokyo aux villes du centre et de l’ouest du Japon, mais le service a repris lundi matin peu avant 08H00 (dimanche minuit). Des ferries opérant dans la baie de Tokyo avaient également été supprimés.

East Japan Railway, le plus grand opérateur ferroviaire de la capitale, a décidé de suspendre lundi matin toutes les lignes de la zone métropolitaine de Tokyo jusqu’à environ 8 heures ou au-delà.

Les vols également annulés

La ligne circulaire Yamanote, une des plus fréquentées aux heures de pointe, ne reprendra pas avant 09H00 (00H00 GMT), a notamment prévenu la compagnie. «Nous devons inspecter les voies et vérifier d’éventuels dommages», a déclaré un porte-parole de la compagnie.

Les millions de travailleurs qui empruntent ces lignes chaque matin vont devoir patienter. Plusieurs centaines de vols ont aussi été annulés, affectant des milliers de passagers. Certaines autoroutes côtières ont été fermées à l’ouest de la capitale, à Kanagawa.

Le Japon est habitué aux typhons et aux tempêtes tropicales durant la fin de l’été et l’automne.