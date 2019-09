Wout van Aert est remonté sur un vélo

Wout van Aert a repris avec prudence l’entraînement cycliste après sa lourde chute il y a près de deux mois au Tour de France. Dimanche matin, le coureur de 24 ans a annoncé sur l’application cycliste Strava qu’il avait fait un tour 7,49 km sur un vélo électrique, avec le message « Guess what ? » (devinez quoi). Van Aert a chuté lourdement le 19 juillet lors du contre-la-montre individuel du Tour de Pau. Il a souffert d’une profonde coupure dans le haut de la jambe droite. Il a subi sa première intervention chirurgicale à l’hôpital de Pau, en France. Une semaine plus tard, il a subi une deuxième opération à l’AZ de Herentals. Fin juillet, van Aert a été autorisé à quitter l’hôpital. Depuis lors, il a travaillé étape par étape à sa rééducation.

Le mois dernier, son équipe Jumbo-Visma a publié une vidéo dans laquelle van Aert nous disait qu’il espère pouvoir retrouver le terrain cet hiver. « J’espère rouler plusieurs fois cet hiver, même si ce n’est qu’en préparation pour le printemps. Mais le cross exige beaucoup de tension sur ma hanche et tous les muscles qui l’entourent et qui ont été touchés. Cela rend les choses plus difficiles. Mon objectif est de retrouver mon ancien niveau au printemps et de préférence un peu meilleur », a déclaré le triple champion du monde de cyclocross.

Van Aert a terminé deuxième du GP de l’E3, troisième de la Strade Bianche et sixième de Milan-Sanremo ce printemps. Il a ensuite remporté deux étapes dans le Dauphiné (plus le maillot vert), remporté le championnat de Belgique de contre-la-montre belge et la médaille de bronze de la course sur route. Il a aussi remporté au sprint à Albi la 10e étape du Tour de France qu’il découvrait cette année.

Source: Belga