Proximus League – Virton cartonne contre Lokeren (4-0) et se retrouve quatrième

Virton a aligné une troisième victoire consécutive dimanche en battant Lokeren dans le cadre de la 5e journée de la Proximus League (4-0). Clément Couturier (45e+2, 68e), Franck Kore (55e) et Mohamed Soumare (76e) ont inscrit les buts des Luxembourgeois, qui se retrouvent en quatrième position avec 9 points, à une unité de l’Union Saint-Gilloise et à trois du duo de tête OHL et Westerlo. Lokeren reste lanterne rouge (1 point). Samedi, les deux leaders s’étaient imposés à domicile. Battu le week-end précédent par Virton, Westerlo a battu le Beerschot 2-0 via Christian Brüls sur penalty (37e) et Lukas Van Eenoo (58e). Le Beerschot (7 points) est 5e. Grâce à son gros score (4-0) face à Roulers, OHL occupe la première place parce qu’il compte un meilleur goal-average que Westerlo (9 contre 7). Kamal Sowah (2e)et Mathieu Maertens (18e, 39e) avaient déjà assuré le quatrième succès au repos. Deux minutes après être monté au jeu, Yanis Mbombo (74e) a encore enfoncé les Roulariens, avant-derniers (2 points). A noter la montée au jeu de Jérémy Perbet, transféré de Charleroi (82e).

Vendredi, l’Union Saint-Gilloise avait partagé l’enjeu à Lommel (2-2). Menés à deux reprises, les Bruxellois ont évité une deuxième défaite d’affilée grâce à un doublé de Federico Vega (40e, 69e). Malgré les buts d’Arne Naudts (22e, 1-0) et de Ben Santermans (57e, 2-1), Lommel reste 6e (3 points).

Source: Belga