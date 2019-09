Les pilotes de British Airways entrent en grève pour la première fois

Les pilotes de la compagnie aérienne britannique British Airways sont pour la première fois entrés en grève lundi et mardi pour exprimer leur désaccord au sujet de la politique salariale. Pas moins de 850 vols par jour vont être annulés, dont tous ceux à destination et en provenance de Bruxelles. La grève a débuté peu après minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Les effets de ce débrayage seront ressentis par au moins 145.000 passagers selon une estimation du Guardian, et ce pendant plusieurs jours. Les voyageurs seront soit remboursés, soit transférés sur un vol ultérieur.

Les pilotes exigent une augmentation de leur salaire ainsi que de nouveaux accords sur la participation aux bénéfices et le paiement en actions. La concertation lors du week-end pour empêcher la première grève au sein de l’entreprise en quarante ans n’a pas trouvé d’issue. Une grève pourrait encore avoir lieu le 27 septembre également.

Source: Belga