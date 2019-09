Euro de volley (d) – La Serbie conserve son titre européen en battant la Turquie chez elle en finale

La Serbie, championne du monde et d’Europe en titre, a conservé son titre continental en battant la Turquie en finale du championnat d’Europe de volley féminin sur le score de 3 sets à 2 (21-25, 25-21, 25-21, 22-25 et 15-13), dimanche à Ankara, en Turquie. Déjà qualifiées pour les Jeux olympiques 2020 à Tokyo, les volleyeuses serbes ont pourtant vu les Turques prendre le meilleur départ. Mais grâce notamment à Tijana Boskovic, meilleure marqueuse de la rencontre avec 23 points à son actif, la Serbie de Zoran Terzic a peu à peu inversé le cours du match. Malmenées encore dans le set décisif, les Serbes ont là encore renversé la tendance pour l’emporter sur une faute au filet des Turques. Brankica Mihaljovic a ajouté 22 points pour la Serbie.

C’est la troisième fois que la Serbie décroche l’or à l’Euro après ses sacres en 2011 et 2017.

Quant à la Turquie, c’est la deuxième fois qu’elle échoue en finale après sa défaite en 2003 lorsqu’elle avait buté devant la Pologne. Elle avait terminé à la troisième place lors de la précédente édition en 2017.

En début de soirée à Ankara, l’Italie a décroché la médaille de bronze grâce à une victoire 3 sets à 0 (25-23, 25-20, 26-24). C’est la 7e médaille pour les Italiennes, championnes d’Europe en 2007 et 2009.

Les Yellow Tigers avaient été éliminées en 8es de finale par la Russie qui a ensuite chuté en quarts de finale contre l’Italie.

Source: Belga