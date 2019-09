Coupe EHF – Visé éliminé au premier tour de qualification en Islande

Après avoir partagé l’enjeu (27-27) à l’aller en terre liégeoise, Visé s’est incliné à Hafnarfjordur en Islande dimanche 29-21 (mi-temps: 14-8) et est éliminé au premier tour qualificatif de la Coupe EHF de handball (messieurs). Matej Flajs et Sergio Rola ont été les meilleurs réalisateurs côté visétois avec quatre buts chacun. Yves Vancosen en a rajouté trois.

Achilles Bocholt avait lui réussi à se qualifier pour un but samedi. Après avoir gagné l’aller de quatre buts (26-22), les champions de Belgique s’étaient inclinés de trois (25-22) contre Westwien au match retour à Vienne. Les Limbourgeois joueront au deuxième tour contre les Suisses de Wacker Thun avec le match aller les 5 ou 6 octobre en Belgique et le retour une semaine plus tard en Suisse.

Source: Belga