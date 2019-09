Charles Leclerc entre dans une nouvelle dimension en remportant le GP d’Italie

Charles Leclerc a remporté le GP d’Italie, 14e rendez-vous de la saison en Formule 1, dimanche sur le circuit de Monza. Le pilote monégasque a devancé les pilotes Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas et le Britannique Lewis Hamilton, au terme des 53 tours d’une course accrochée. Parti en pole position de ce 69e Grand Prix de l’histoire disputé à Monza, plus que n’importe quel autre circuit dans l’histoire de la F1, Charles Leclerc a été mis sous pression durant tout la course par les Mercedes, d’abord par Lewis Hamilton, ensuite par Valtteri Bottas.

Mais le Monégasque, porté par les tifosi, a résisté jusqu’au drapeau à damier afin de remporter sa deuxième victoire de rang, offrant à Ferrari sa première victoire sur « son » circuit depuis 2010 (avec l’Espagnol Fernando Alonso). Leclerc, 21 ans, avait déjà décroché la victoire au GP de Belgique la semaine dernière à Spa-Francorchamps.

Parti en tête-à-queue au 13e tour, Sebastian Vettel est revenu sur la piste mais l’Allemand a percuté, avec son museau, la Racing Point de Lance Stroll qui tentait pourtant de l’éviter. Contraint de rentrer aux stands, l’Allemand est reparti en dernière position. Le quadruple champion du monde, qui a été pénalisé d’un ‘stop and go’ de 10 secondes à la suite de sa manœuvre, a finalement terminé 13e.

Hamilton, qui aurait pu profiter d’une erreur de Leclerc pour prendre les commandes de la course au 36e tour, a ensuite raté son freinage à la chicane, voyant Bottas lui passer devant. C’est donc le Finlandais qui a mis la pression sur le Monégasque durant les dix derniers tours. Revenu à moins d’une seconde à trois tours de la fin, Bottas a perdu de précieux dixièmes en ratant un freinage et n’a pas pu revenir sur Leclerc.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), passé au stand dès le premier tour, a dû se contenter de la 8e place finale. Il voit Leclerc revenir à 3 points de sa troisième place au championnat du monde. Hamilton est toujours solidement accroché sa première place avec 284 points, loin devant Bottas (221). Au classement des constructeurs, Mercedes (471 pts) profite de ses deux pilotes sur le podium pour accentuer son avance sur Ferrari (326).

Après cet ultime rendez-vous européen de la saison, la Formule 1 va prendre la direction de Singapour pour y disputer, le 22 septembre, le 15e des 21 GP de la saison.

En 2018, Lewis Hamilton s’était imposé devant les Finlandais Kimi Räikkönen et Valtteri Bottas. Le Britannique est, avec l’Allemand Michael Schumacher, le pilote le plus victorieux du rendez-vous italien.

