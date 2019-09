Aimé De Gendt s’impose en solitaire sur l’Antwerp Port Epic

La deuxième édition de l’Antwerp Port Epic cycliste (1.1) a été remportée par Aimé De Gendt (Wanty-Gobert) dimanche à Anvers. Au terme d’un parcours de 187 km, il a devancé de quelques mètres le champion de Belgique Tim Merlier (Corendon-Circus) et son équipier Timothy Dupont. Le parcours, avec des portions largement exposées au vent, des routes non asphaltées et des zones pavées, a vu les plus costauds se battre pour la victoire dans les dix derniers kilomètres. De Gendt, 25 ans, est parti à près de trois bornes de la ligne. Résistant au retour des poursuivants, il a levé les bras pour la première fois en carrière. Plus tôt cette saison, il avait terminé 2e au Samyn et pris la 6e place finale des Quatre Jours de Dunkerque.

L’Antwerp Port Epic a été créée en 2018 à la suite de la scission du Challenge Sels en deux courses: le Challenge Sels Merksem et l’Antwerp Port Epic. La saison dernière, Guillaume Van Keirsbulck s’était imposé au terme d’une échappée en solitaire de 20 kilomètres.

Source: Belga