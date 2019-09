Le petit message caché de Clara Morgane avant Danse avec les Stars

Il faudra encore attendre le 21 septembre avant de voir la nouvelle saison de Danse avec la Stars. On pourra notamment y voir sur la piste Clara Morgane qui n’a pas manqué d’adresser un petit message à ses fans sur Instagram, tout en insérant un petit clin d’oeil sur son métier passé qui l’a fait connaître.

« Merci à la production, à la chaîne ainsi qu’à vous, de me faire confiance et de me soutenir. Les primes n’ont pas encore commencés et pourtant nous sommes déjà tous embarqués dans ce tourbillon émotionnel. Merci pour vos nombreux messages d’amour », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Avant de rajouter une petite subtilité avec un peu d’autodérision: « Je ferai tous les efforts nécessaires pour en être digne et vous faire passer d’agréables samedis soirs, sur TF1 cette fois ci 🙂 RDV le 21/09. »

Une référence évidente aux samedis soirs sur Canal+ lorsque la chaîne diffusait son film X. Les internautes n’ont pas manqué de souligner cette allusion. « J’adore la référence aux samedis soir sur une autre chaîne. Kiffe bien cette aventure et continue de montrer aux rageux que tu sais faire plein d’autres choses que quelques années d’une vie », lui a en effet répondu un de ses fans.