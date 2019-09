Demi Lovato affiche fièrement sa cellulite

Demi Lovato a de la cellulite? Et alors…? En tout cas, la chanteuse de 27 ans n’en a plus honte du tout et a décidé de le montrer sur Instagram dans un long ‘post’ à destination de ses fans.

« C’est ma plus grande peur. Une photo de moi en bikini qui n’a pas été retouchée », explique-t-elle en préambule.

« Je suis fatiguée d’avoir honte de mon corps et de le retoucher (oui, les autres photos en bikini étaient retouchées. Je déteste avoir fait ça, mais c’est la vérité). Je veux ouvrir ce nouveau chapitre dans ma vie et être authentique, plutôt que de tenter d’atteindre les standards des autres. Donc me voilà, sans honte, sans peur et fière d’avoir ce corps qui est passé par tant de choses et qui continuera de m’impressionner quand, je l’espère, je donnerai un jour la vie ».

Il y a un an, Demi Lovato a vu la mort de très près après une overdose. Aujourd’hui, elle a décidé de prendre la vie comme elle vient et de la mener comme elle l’entend.

« C’est une super sensation d’être de retour à la télévision/au cinéma sans me stresser avec un programme d’entraînement éreintant et sans devoir manger un morceau de pastèque plutôt qu’un vrai gâteau d’anniversaire, car j’étais terrifié par la nourriture et malheureuse à cause d’un foutu régime ».

« Quoi qu’il en soit, c’est moi, sans filtre, vraie! Et je m’aime comme ça », a-t-elle ajouté avant de conclure: « J’espère inspirer d’autres personnes à apprécier leur corps aujourd’hui ».