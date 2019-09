Tensions à Londres lors de protestations pour et contre le Brexit

Amber Rudd quitte à la fois le gouvernement, dont elle était un poids lourd, et le Parti conservateur, critiquant très vertement la stratégie du chef du gouvernement. Dans une lettre au Premier ministre postée sur Twitter, elle qualifie l’exclusion des 21 «rebelles» d’ «assaut à la décence et à la démocratie».

Elle qui avait voté pour rester dans l’Union européenne lors du référendum de juin 2016 estime que l’ « objectif principal » du gouvernement n’est plus d’obtenir un accord de sortie avec l’Union européenne.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.

I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.

I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.

I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES

— Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) September 7, 2019